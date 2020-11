Quattro serate per stimolare la fantasia di tutti, un mese per arricchire l’atmosfera del Natale con il tocco unico della creatività fai da te. L’ispirazione per le feste prende quota da oggi con ‘Abilmente Live Christmas’, il nuovo appuntamento digitale del Salone delle idee creative di Italian Exhibition Group dedicato alle appassionate di manualità ‘Do It Yourself’ e su misura per tutta la famiglia. Trucchi, segreti e dimostrazioni accompagneranno i followers verso la festa più amata dell’anno per dare vita a creazioni uniche per il regalo perfetto, l’addobbo più fantasioso, e la decorazione più originale. Dopo avere riunito la community dal vivo durante l’ultima edizione Autunno nel quartiere fieristico Ieg di Vicenza, Abilmente torna infatti live sui suoi seguitissimi canali Instagram oggi e domani, mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, e poi mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre, dalle ore 21,00.

Fonte