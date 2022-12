Natale, cresce traffico illegale cuccioli. Cave Canem: "21 cani in salvo, stop fenomeno"

Cuccioli di razza come regalo da trovare sotto l’albero: si stima che la domanda annuale in Europa sia pari a circa 8 milioni di cani, una domanda che subisce, guarda caso, un’impennata soprattutto durante le festività natalizie. Per buona parte provengono dal traffico illegale per un giro d’affari che frutta 1,3 miliardi di euro l’anno. A fare il punto è Federica Faiella, vicepresidente della Fondazione Cave Canem. “Le richieste di cuccioli interessano maggiormente paesi come Italia, Spagna e Germania”, dichiara all’Adnkronos. Nelle ultime settimane “abbiamo preso in carico 21 cani, tra cui 13 cuccioli, che sono stati tratti in salvo dal circuito criminale e sequestrati dalle forze di polizia. In particolare di recente si sono registrati sequestri di Barboncini Toy”. Perché poi sono proprio le piccole taglie ad attrarre l’attenzione di chi va a caccia del ‘dono natalizio’ affidandosi spesso al web. La ‘Eu Dog & Cat Alliance’, che conta quali membri oltre 90 organizzazioni europee, tra cui la Fondazione Cave Canem, in un solo giorno ha identificato più di 438.000 annunci di cani e 80.000 di gatti sui principali siti web d’Europa: più di mezzo milione di inserzioni.

“Il fenomeno – sottolinea il tenente colonnello Claudio Marrucci del Comando Unità Forestale e Ambientale dei Carabinieri in una video intervista sul sito della fondazione – è molto diffuso e in continua espansione: trae origine nei paesi dell’Est Europa dove esistono delle vere e proprie ‘fabbriche di cuccioli’, dove i cani vengono adoperati come cose atte alla produzione, i piccoli tolti alle madri troppo rapidamente, dopo appena 30/40 giorni, sottoposti a viaggi faticosi da 12 a 24 ore. Oltre la metà dei cuccioli non arriva vivo a destinazione. I cani vengono imbottiti di medicinali, soprattutto cortisonici, che servono a palesare un presunto stato di benessere per ingannare gli acquirenti”. L’appello alle famiglie, in vista del Natale, è quello di una “scelta consapevole e responsabile” che sostiene l'”acquisto di animali presso operatori specializzati, ma preferendo sempre l’adozione di cani da un rifugio”, aggiunge il Marrucci.

La Fondazione Cave Canem ha lanciato la campagna ‘Facci un regalo: Non regalarci!’ con cui è possibile scegliere un dono solidale il cui ricavato verrà utilizzato per il contrasto al traffico di cuccioli. Ogni sostenitore riceverà in cambio una pergamena digitale, inviabile anche per mail ai propri cari.

Cave Canem ha stilato, inoltre, un vademecum per l’adozione consapevole. Cinque semplici regole per farsi guidare nell’accogliere in famiglia un nuovo componente in modo responsabile: 1- Non comprare, vai in canile e adotta un cane che sia compatibile con la tua famiglia; 2- Cerca, sui siti internet nei quali sono venduti cuccioli, la migliore offerta per la razza che desideri, poi spegni il computer, vai in canile e adotta un cane che sia compatibile con la tua famiglia; 3 – Individua quale negozio di animali vicino a casa tua ha la maggiore scelta di cuccioli e, una volta che l’hai individuato, vai in canile e adotta un cane che sia compatibile con la tua famiglia; 4 – Effettua ricerche approfondite rispetto agli allevamenti della razza che desideri, poi vai in un canile e adotta un cane che sia compatibile con la tua famiglia; 5 – Davvero, vai in canile e adotta, non comprare!