Natale con la neve in diverse regioni, ultime previsioni meteorologiche

Oggi inizia l’inverno in Italia con temperature significativamente sotto la media, un evento raro negli ultimi anni. Dopo la tempesta polare di venerdì 20 dicembre, un nuovo nucleo gelido attraverserà il paese tra domenica 22 e lunedì 23 dicembre, portando un ulteriore abbassamento delle temperature, vento e precipitazioni sparse.

La giornata di sabato 21 dicembre si presenterà per lo più soleggiata, eccetto per qualche fenomeno residuale nell’estremo Sud, con nevicate oltre i 900 metri. Anche i venti si attenueranno. Il peggioramento inizierà già al mattino di domenica in Valle d’Aosta, con abbondanti nevicate sulle Alpi Pennine e Graie oltre i 400 metri, e sul versante tirrenico, specialmente in Sardegna. Durante la giornata, si prevede neve su tutte le Alpi di confine e forti venti su Alpi, Appennini e Sardegna, con peggioramenti anche in Pianura Padana e piogge diffuse dalla Toscana alla Campania. Nelle regioni centrali, la neve scenderà oltre i 900 metri. In serata, ci saranno precipitazioni anche in Calabria.

Lunedì 23 dicembre, la seconda tempesta polare colpirà l’Italia, con nevicate fino a bassa quota sulla fascia adriatica e rovesci, inclusi temporali fuori stagione al Sud. Nelle altre aree, le condizioni meteo saranno più stabili, segnando l’inizio di un lungo periodo caratterizzato da un’Italia “divisa in due”. Da lunedì a giovedì 26 dicembre, il Sud e il Medio Adriatico sperimenteranno fasi instabili e fredde con nevicate a bassa quota e venti frizzanti, mentre al Nord e sul medio-alto Tirreno prevarrà il sole, sebbene con temperature fredde.

Per quanto riguarda il Natale, ci sono buone notizie per un “Bianco Natale”. Dopo anni di attesa, il giorno di Natale potrebbe portare neve, creando un manto bianco romantico su basse Marche, Abruzzo e Molise, con fiocchi che scenderanno fino a bassa quota, persino lungo le spiagge adriatiche. Oggi, sabato 21 dicembre, in sintesi: al Nord sole e gelate; al Centro nubi irregolari e freddo; al Sud miglioramento con venti forti. Per domani, previste condizioni in peggioramento. Da martedì, la situazione rimarrà instabile al Sud e sul Medio Adriatico.