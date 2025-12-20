Natale con Dalla Parte degli Animali su Rete4

Il programma “Dalla Parte degli Animali” propone una puntata speciale per Natale, con storie emozionanti e ospiti speciali. La puntata sarà trasmessa domenica 21 dicembre alle 10.05 su Rete4 e riproposta in replica domenica alle 16.30 su La5 e il martedì in seconda serata sempre su Rete4.

Il programma, ideato e condotto dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla con i piccoli Stella e Leo, presenterà un bilancio dei successi ottenuti dalla LEIDAA, presieduta dall’on. Brambilla, nella tutela dei diritti degli animali. Saranno ricordate le tappe che hanno portato all’approvazione della Legge Brambilla, che protegge gli animali come portatori di diritti e punisce chi fa loro del male.

Inoltre, saranno mostrati alcuni fra i migliaia di salvataggi di cani, gatti e altri animali in difficoltà che le sezioni del programma compiono in tutta Italia. Ci saranno anche storie di convivenza fra i vip e i loro animali, con gli auguri di Natale di Manuela Arcuri, Massimo Boldi, Fulvio Abbate e Corrado Tedeschi. I bambini, con Stella e Leo, parleranno col cuore chiedendo a tutti di amare e rispettare tutte le creature. Infine, saranno presentati i molti animali ancora in cerca di una casa.