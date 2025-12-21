Natale con chef Andrea Bertini

Il Natale è una festa che evoca ricordi d’infanzia per il chef Andrea Bertini, che ha ottenuto la sua prima stella Michelin. In particolare, gli torna in mente quando si divertiva a preparare con il nonno Betto, maestro di scuola elementare, piatti tradizionali come cappelletti, galantina e Montebianco. Questi piatti del cuore sono stati riportati nella sua cucina al ristorante Casa Bertini di Recanati.

Il Natale è un’occasione per passare del tempo in famiglia e permettere ai dipendenti di fare altrettanto. Il ristorante rimarrà chiuso dal 23 dicembre al 3 gennaio, ma fino a metà gennaio le prenotazioni sono già al completo. Lo chef è anche diventato papà da poco, quindi questo Natale ai fornelli di casa ci saranno la mamma e la zia, entrambe ottime cuoche.

Per il chef Bertini, la cucina delle feste deve essere un porto sicuro senza azzardi né sperimentazioni. I cappelletti vengono preparati con un tocco gourmet, sostituendo il brodo con un consommé e aggiungendo scaglie di parmigiano Vacche Rosse. La galantina viene accompagnata con una maionese all’oliva ascolana e una giardiniera che riprende il ripieno della galantina. Il dessert è il Montebianco, a base di crema di castagne al Cognac con panna, meringa e marron glacé.

Il menù degustazione del ristorante propone piatti come le mazzancolle dell’Adriatico con i cachi, il formaggio “Luna Gialla” e lo zenzero candito. Per il chef Bertini, cucinare è condivisione e convivialità, e ogni anno si ritrova con i “cuginetti” per preparare i cappelletti e portare avanti la tradizione di famiglia. Il cibo è un mezzo per regalare un momento di familiarità, e lo chef si lascia ispirare dall’idea di far assaporare a ciascuno i valori e sapori che desidera condividere.