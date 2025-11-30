13.2 C
Natale caro: voli in Italia fino al +900%

Da stranotizie
Il Codacons denuncia che volare durante le festività natalizie può costare fino al 900% in più rispetto alle normali tariffe aeree. Secondo l’associazione, chi acquista voli per il periodo di Natale dalle città del nord Italia ai principali scali di Sicilia e Sardegna deve fare i conti con prezzi ben superiori rispetto alla media.

Confrontando le tariffe minime applicate dalle compagnie aeree per la data del 23 dicembre, si scopre che il volo Milano-Palermo parte da 170 euro, il 900% in più rispetto alla spesa minima di 17 euro per la stessa tratta del 13 gennaio. Il volo da Milano a Catania il 23 dicembre costa 178 euro, il 790% in più rispetto ai 20 euro del 13 gennaio.

Inoltre, il prezzo della tratta Roma-Catania nelle stesse date aumenta del 758%, quello della Roma-Palermo del 616%, mentre la tariffa del volo Milano-Cagliari sale del 350%. L’aumento del biglietto per il volo da Roma a Cagliari è del 182%.

Il Codacons sostiene che a parità di servizio le tariffe aeree sotto le festività registrano una impennata ingiustificata e per questo ha presentato una nuova segnalazione ad Antitrust, Enac e Ministero dei Trasporti, chiedendo un intervento urgente a favore dei cittadini.

