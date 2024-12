Natale Athletica Vaticana, “Corri per i bambini, corri per la speranza”

Tante anime unite dall’amore verso il prossimo e dalla passione per la corsa si sono ritrovate per lanciare un messaggio di speranza per i bambini vittime di guerre. Tra i partecipanti spiccano nomi come il cardinale Jean-Paul Vesco, l’ambasciatrice australiana presso la Santa Sede Chiara Porro, la vincitrice della Maratona di New York Franca Fiacconi e lo schermidore paralimpico rifugiato Amelio Castro Grueso. Un video, realizzato da Athletica Vaticana & friends, è diventato un grido di aiuto per dire “nessun bambino venga più ucciso, ferito, affamato”. Questo appello è forte soprattutto durante il periodo natalizio, un momento di riflessione e condivisione.

Il Natale di Athletica Vaticana è caratterizzato da una preghiera “sportiva”, scritta da Roberto Di Sante, il quale ha anche partecipato alla maratona di New York indossando una maglietta con il messaggio di pace. Tra i volti del video ci sono attori, registi, allenatori, e anche religiosi, contribuendo a rappresentare diverse nazioni come Italia, Spagna, Australia, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Colombia, Stati Uniti e Francia. L’idea centrale è la corsa come simbolo di speranza e unità.

Giampaolo Mattei, presidente di Athletica Vaticana, sottolinea l’importanza della pace, non solo nei conflitti noti, ma anche in quelli dimenticati, e invita a riflettere sull’importanza dello sport come esperienza di fraternità. Il video è un atto semplice ma potente di denuncia delle ingiustizie, specialmente verso i più fragili. Mattei evidenzia che è dal “piccolo” che si può costruire la pace.

Roberto Di Sante esprime la sua speranza che il Natale possa portare un miracolo di pace e sorrisi per i bambini, troppi dei quali stanno soffrendo a causa dei conflitti. L’appello è chiaro: basta guerre, basta odio. La risposta è amare, come insegna la figura di Gesù, nato duemila anni fa. Questo messaggio di unità e speranza si fa sentire forte, invitando tutti a correre per un mondo migliore e per il futuro dei bambini.