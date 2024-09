Natale Anticipato: La Festa delle Offerte Prime di Amazon

Amazon ha ufficialmente annunciato la Festa delle Offerte Prime, un evento che si terrà l’8 e il 9 ottobre 2024, dando il via alla stagione degli acquisti natalizi con offerte esclusive per i membri Prime. Questo evento offre l’opportunità di anticipare i regali di Natale, con sconti su una vasta gamma di prodotti, inclusi quelli di marchi di elettronica come LG e Lenovo, e di moda come Tommy Hilfiger e Swarovski.

Durante la Festa delle Offerte Prime, gli utenti potranno accedere a prezzi scontati su articoli di brand conosciuti come Hisense, Nivea, Philips e Jack & Jones. Le offerte non si limitano solo alla tecnologia, ma comprendono anche prodotti essenziali per la casa, la cura personale, moda e altro ancora. Inoltre, Amazon sostiene i marchi italiani, valorizzando il badge Made in Italy e il badge Piccola Azienda, contribuendo così alla visibilità delle PMI italiane.

In aggiunta agli sconti sui prodotti fisici, Amazon offre vantaggi digitali, come la prova gratuita di Amazon Music Unlimited per tre o quattro mesi, a seconda che l’utente sia membro Prime o meno. I clienti Prime potranno anche approfittare di sconti fino al 30% su marchi di moda come Boss e Pepe Jeans.

Per i residenti di Milano, Roma, Torino e Bologna che utilizzano Amazon Fresh, ci saranno risparmi fino al 35% su una selezione di prodotti di uso quotidiano. I nuovi clienti che si registrano per Amazon Fresh potranno inoltre ricevere uno sconto di 30€ sulle prime tre spese utilizzando il codice sconto FRESH30.

Per partecipare all’evento, è necessario essere iscritti a Amazon Prime. Coloro che non sono ancora membri possono registrarsi su amazon.it/prime, usufruendo di un mese di prova gratuita. Gli abbonati Prime possono già accedere a offerte selezionate e prepararsi per l’evento tramite notifiche personalizzate che segnalano promozioni in base alle ricerche recenti o ai prodotti salvati.

La Festa delle Offerte Prime sarà disponibile in vari Paesi, inclusi Italia, Francia, Germania, Stati Uniti e, per la prima volta, anche in Turchia. I clienti potranno scegliere tra diverse opzioni di consegna, come il ritiro presso un Amazon Locker o un Amazon Counter.