Natale al Porto Antico di Genova

Il Porto Antico di Genova si prepara a vivere un Natale ricco di eventi e luci. A partire dal 29 novembre e fino al 6 gennaio, il porto sarà illuminato da otto chilometri di luminarie e scenografie di luce che riflettono le onde del mare. Cinquanta palme, edifici storici e un grande albero di Natale stilizzato saranno illuminati con migliaia di luci a led.

Il programma di eventi include molte attività per grandi e piccini, come il dj set con Albertino il 30 dicembre e la possibilità per i bambini di pattinare gratuitamente sulla pista di ghiaccio di Piazza delle Feste il 29 novembre. Dal 6 dicembre, il chiosco di Calata Falcone e Borsellino sarà trasformato in un angolo magico dove bambini e famiglie possono consegnare le letterine a Babbo Natale.

La Biblioteca De Amicis propone una selezione di titoli natalizi per bambini e ragazzi, mentre il narratore Dario Apicella intratterrà i più piccini con letture a tema natalizio il 20 dicembre. Ci saranno anche eventi musicali, come il Coro Gospel Sizohamba il 6 e il 22 dicembre, e la Triuggio Marching Band il 21 dicembre.

Il 7 dicembre si apre il ciclo “La Genova dei Cantautori”, tre passeggiate a tema musicale sulle orme di Fabrizio De André e degli altri grandi artisti della “scuola genovese”. Il 20 dicembre, il programma entra nel vivo con “Scrivi a Babbo Natale” e “Ice & Chocolate”, con distribuzione gratuita di cioccolata calda ai pattinatori presenti sulla pista di ghiaccio di Piazza delle Feste.

A partire dal 20 dicembre, il Porto Antico sarà trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto con il “Christmas Laser Show”, uno spettacolo immersivo unico nel suo genere. La pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà protagonista il 23 dicembre con “Scûggiâ in sci-a-giassa! … aspettando il Natale”, una promozione pomeridiana dedicata ai gruppi di studenti. Il 6 gennaio si chiude con “Pattinando con la Befana”, intrattenimento per bambini con animazioni, giochi e dolciumi.