Natale al caldo: mete esotiche

Durante il periodo delle feste invernali, mentre in Italia si accendono le luci e si moltiplicano i cenoni, esistono luoghi in cui le giornate scorrono lente e l’idea di festa assume forme del tutto nuove. Omio, la piattaforma leader per confrontare e prenotare treni, autobus e voli, propone cinque mete perfette per vivere le festività al caldo.

Tenerife, nelle Canarie, è la meta ideale per chi cerca un clima mite senza allontanarsi troppo. Con voli diretti da Milano Malpensa a Tenerife Sud, raggiungere l’isola è semplice. Tra spiagge vulcaniche, sentieri escursionistici intorno al Teide e caratteristici villaggi di pescatori, Natale e Capodanno si vivono all’aria aperta. Una tradizione unica delle Canarie è quella dei presepi di sabbia, vere opere d’arte effimere che trasformano la riva del mare in una galleria a cielo aperto. La Gomera è raggiungibile in soli 50 minuti di traghetto e è l’ideale per immergersi nei suoi boschi ancestrali.

Malta accoglie i visitatori con un dicembre dolce e luminoso. Dai voli in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio verso l’Aeroporto Internazionale di Malta, si arriva in un arcipelago che nel periodo festivo si veste di tradizione. Le strade barocche di Valletta si animano con decorazioni, presepi artigianali e concerti all’aperto. Gozo è raggiungibile con un traghetto prenotabile e ospita presepi viventi e mercatini rurali.

Marrakech, in Marocco, offre un’atmosfera completamente diversa dal tradizionale clima natalizio. Le giornate scorrono tra hammam, terrazze baciate dal sole e souk ricchi di spezie e colori. Il Capodanno non appartiene alle festività locali, ma la città si anima comunque tra cene nei riad e serate nel deserto dell’Agafay. Marrakech è anche un ottimo punto di partenza per esplorare destinazioni vicine come Essaouira.

Rio de Janeiro, in Brasile, vibra di energia estiva durante le feste. Spiagge, frutta tropicale e giornate lunghe definiscono il ritmo delle feste. Il 31 dicembre, Copacabana diventa un rituale collettivo fatto di abiti bianchi e salti tra le onde per richiamare fortuna. Chi vuole rallentare può spingersi fino a Paraty, raggiungibile comodamente in bus, tra casette coloniali, calme baie e natura rigogliosa.

Bangkok, in Thailandia, regala un Natale fuori dagli schemi ma incredibilmente affascinante. Luci, decorazioni e mercatini tematici accendono la città, mentre il clima caldo invita a esplorare templi, rooftop e canali. La notte del 31 dicembre, il fiume Chao Phraya si trasforma nel palcoscenico dei festeggiamenti, tra eventi open-air e fuochi d’artificio che colorano il cielo. La capitale è il punto di partenza ideale per volare verso Phuket, Krabi, Koh Samui, mete perfette per un Capodanno con i piedi nella sabbia.