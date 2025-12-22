15.4 C
Natale al Bioparco di Roma

Il Bioparco di Roma propone un ricco programma di eventi natalizi, laboratori creativi e giochi a tema faunistico dal 26 dicembre al 6 gennaio. Il programa prende il via ufficialmente a Santo Stefano con un appuntamento che rivisita la tombola, presso la Sala degli Elefanti, dove i numeri tradizionali lasciano il posto alle immagini e ai nomi degli abitanti del Bioparco.

Le attività previste includono laboratori creativi come “Le carte raccontano storie”, dove i partecipanti utilizzano materiali di recupero per creare un mazzo di carte personalizzato, e “Aspettando la Befana”, dove i bambini possono cimentarsi nella costruzione di una casa pop-up per la celebre vecchina o nella creazione di decorazioni colorate. Inoltre, i visitatori possono collaborare attivamente con i guardiani zoologici nella preparazione di un pasto speciale per i lemuri catta.

Il percorso educativo si intensifica con l’attività “Chi non si adatta è perduto”, attiva durante tutto l’arco delle festività, dove i visitatori possono osservare da vicino gechi del Madagascar, insetti stecco, rane freccia e molti altri esemplari per comprendere come l’evoluzione abbia plasmato forme, colori e comportamenti in base all’ambiente circostante. La chiusura delle festività è affidata alla grande caccia al tesoro a squadre del giorno dell’Epifania, intitolata “Alla ricerca della calza d’oro”.

Il Bioparco di Roma si trova a Viale del Giardino Zoologico 20, Roma, e sarà aperto dal 26 dicembre al 6 gennaio. Gli orari dei pasti degli animali sono: giraffe (11.00), lemuri catta (11.30), elefanti (12.00), scimpanzé (14.00), otarie (15.00), pinguini del Capo (15.30). È obbligatoria la prenotazione per le attività della Befana.

