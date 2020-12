Con l’avvicinarsi delle feste, una pandemia in atto e relativi divieti di spostamento, Airbnb ha condotto un sondaggio per analizzare come trascorreranno Natale e Capodanno gli italiani. Dalle risposte sono emerse due tendenze principali, in linea con un anno, il 2020, vissuto in gran parte virtualmente: il desiderio di prenotare esperienze online per rimanere in contatto con amici e familiari, e la volontà di non rinunciare alle classiche tradizioni natalizie, che diventano adesso digitali. Il 60% degli intervistati ha dichiarato che trascorrerà le feste in compagnia di un gruppo ristretto di familiari, ma come c’era da aspettarsi, a seguito delle novità imposte dall’ultimo Dpcm, c’è anche chi rimarrà fisicamente lontano ma virtualmente vicino con famiglia e amici. E, tra questi, il 75% sta valutando l’idea di prenotare un’esperienza online per festeggiare il Natale e il Capodanno.

