Il centro storico di Arezzo si trasforma in un grande villaggio delle feste con mercatini di Natale, il Villaggio Tirolese, luci, spettacoli e attrazioni per famiglie. Da metà novembre torna il grande e caratteristico mercato con baite del gusto e artigianato. Inoltre, ci saranno anche installazioni luminose, videomapping, ruota panoramica, pista di ghiaccio e la Casa di Babbo Natale che animeranno le piazze della città toscana fino all’Epifania.

Le date di riferimento per le festività di Natale andranno dal 15 novembre al 6 gennaio. Il punto di riferimento sarà Piazza Grande, che si illuminerà grazie alle bellissime luci di Natale sugli edifici storici, e ovviamente, alle numerose casette che ospiteranno stand di artigianato e bellissimi eventi.

Tra baite decorate e palazzi storici illuminati, si potranno alternare shopping ai mercatini con visite ai capolavori di Piero della Francesca o pranzi e cene a base di prodotti tipici. Gli eventi da non perdere sono: Il Bosco delle Emozioni, il Mercato delle Arti, ruota panoramica, Arezzo Christmas Light, Villaggio Tirolese, Brick House Art, Natale in Fortezza, Casa di Babbo Natale, Firefly Field, i mercatini, Arti fatte a mano, gli artigiani di Natale, pista di ghiaccio, Vespa baby pista e la Luna di Natale.

L’accesso ai mercatini di Natale ad Arezzo è gratuito, con orari dalle 17 alle 23, inclusi i giorni festivi. Sono a pagamento alcune attrazioni specifiche come la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la casa di Babbo Natale, il Natale in Fortezza e le numerose mostre o esposizione.

Arezzo è ben collegata sia in auto sia con i mezzi pubblici. Nei giorni di punta è preferibile arrivare al mattino e muoversi a piedi tra le aree del centro storico. In auto, si può prendere l’Autostrada A1 e uscire ad Arezzo, mentre in treno si può scendere alla stazione di Arezzo. In bus, ci sono linee TPL da tutta la provincia.

Per la sosta lunga ad Arezzo sono disponibili i parcheggi “Pietri”, “Mecenate”, “Baldaccio” e “Garbasso”, a tariffe giornaliere contenute e a 10/15 minuti a piedi dal centro. Nei weekend si può usufruire del parcheggio “Arezzo Fiere e Congressi” con navetta per il centro.

Per godersi con calma l’atmosfera di Natale aretina, fermarsi una o due notti è l’idea migliore. Le zone più comode sono il Centro Storico, l’area Stazione/Baldaccio e i dintorni collinari. Si possono trovare case vacanza ad Arezzo, mentre i mesi di dicembre e di gennaio possono essere ideali per chi pensa di trasferirsi a medio o lungo termine in città, con annunci per case in vendita o in affitto ad Arezzo.