Natale ad Arenzano con Christmas Station Village Show

Ad Arenzano la festa prosegue anche dopo Natale. Nel giorno di Santo Stefano, a partire dalle ore 15:30, piazza Mazzini si anima con il Christmas Station Village Show, un vero e proprio villaggio natalizio con spettacoli luminosi, acrobati e trampolieri.

Il programma prevede diverse attività: alle 15:30 si tiene la Christmas Parade da via Bocca a piazza Mazzini, mentre dalle 15:30 alle 18:00 sono previsti face painting, trampolieri e giocolieri e zucchero filato. Alle 16:00 e alle 17:00 si tiene il Family Christmas Show, seguito dal Led Show alle 17:45 e dai trampolieri luminosi alle 18:00.

L’evento è destinato a grandi e piccini, per vivere insieme la magia del Natale.