8.6 C
Roma
lunedì – 15 Dicembre 2025
Musica

Natale a Zero Branco

Da stranotizie
Natale a Zero Branco

Zero Branco si prepara ad accogliere l’atmosfera delle feste con “Natale a Zero – Suoni e Canti per il Natale”, la rassegna musicale che ogni anno accompagna la comunità nel periodo più suggestivo dell’anno. Organizzata da Asolo Musica – Veneto Musica, con il patrocinio del Comune di Zero Branco e il sostegno del Ministero della Cultura, l’iniziativa propone tre appuntamenti gratuiti nelle chiese parrocchiali del territorio.

Il primo concerto si è svolto domenica 7 dicembre alle ore 18.00, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, con il Coro Valdobbiadene guidato dal direttore Marco Dal Molin e l’organista Elia Bortolomoli. Il programma, intitolato “Puer Natus”, ha offerto un viaggio nella tradizione natalizia popolare.

Il secondo appuntamento è previsto per domenica 21 dicembre alle ore 16.30, nella Chiesa Parrocchiale di Scandolara, con il concerto “Notti d’inverno – Armonie a due voci” che vedrà esibirsi le musiciste Irene Squizzato e Anna Bodnar, entrambe alla fisarmonica.

La rassegna si concluderà venerdì 26 dicembre alle ore 16.30, nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Alberto, con l’evento “Pifa di Natale – Pastorali musicali in Europa fra XVI e XVII secolo”, eseguito dal gruppo Pifari del Doge.

L’iniziativa “Natale a Zero” si conferma un appuntamento atteso e partecipato, un’occasione per vivere il Natale attraverso la musica, riscoprendo tradizioni, strumenti e repertori capaci di parlare ancora oggi alla sensibilità contemporanea. Le tre serate saranno a ingresso libero.

Tra i promotori figurano anche l’Istituto Comprensivo di Zero Branco e le realtà locali che sostengono la cultura sul territorio. Con questa rassegna, Zero Branco accende ancora una volta le luci del Natale attraverso il linguaggio universale dei suoni e dei canti, offrendo momenti di bellezza e riflessione.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Viaggi culturali in Italia
Articolo successivo
Spettacolo di magia a Torino
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.