Natale a Zero Branco

Zero Branco si prepara ad accogliere l’atmosfera delle feste con “Natale a Zero – Suoni e Canti per il Natale”, la rassegna musicale che ogni anno accompagna la comunità nel periodo più suggestivo dell’anno. Organizzata da Asolo Musica – Veneto Musica, con il patrocinio del Comune di Zero Branco e il sostegno del Ministero della Cultura, l’iniziativa propone tre appuntamenti gratuiti nelle chiese parrocchiali del territorio.

Il primo concerto si è svolto domenica 7 dicembre alle ore 18.00, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, con il Coro Valdobbiadene guidato dal direttore Marco Dal Molin e l’organista Elia Bortolomoli. Il programma, intitolato “Puer Natus”, ha offerto un viaggio nella tradizione natalizia popolare.

Il secondo appuntamento è previsto per domenica 21 dicembre alle ore 16.30, nella Chiesa Parrocchiale di Scandolara, con il concerto “Notti d’inverno – Armonie a due voci” che vedrà esibirsi le musiciste Irene Squizzato e Anna Bodnar, entrambe alla fisarmonica.

La rassegna si concluderà venerdì 26 dicembre alle ore 16.30, nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Alberto, con l’evento “Pifa di Natale – Pastorali musicali in Europa fra XVI e XVII secolo”, eseguito dal gruppo Pifari del Doge.

L’iniziativa “Natale a Zero” si conferma un appuntamento atteso e partecipato, un’occasione per vivere il Natale attraverso la musica, riscoprendo tradizioni, strumenti e repertori capaci di parlare ancora oggi alla sensibilità contemporanea. Le tre serate saranno a ingresso libero.

Tra i promotori figurano anche l’Istituto Comprensivo di Zero Branco e le realtà locali che sostengono la cultura sul territorio. Con questa rassegna, Zero Branco accende ancora una volta le luci del Natale attraverso il linguaggio universale dei suoni e dei canti, offrendo momenti di bellezza e riflessione.