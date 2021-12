L’atmosfera del Natale con le sue luci, le decorazioni, l’aria di festa che si respira, rende incantevole le strade di ogni città del mondo. Ma ce ne sono alcune che diventano particolarmente affascinanti in questo periodo, una di queste è Via Margutta, la strada più magica della Capitale. Il Consiglio direttivo dell’Associazione Internazionale di Via Margutta, composto dal Presidente Alberto Moncada, da Grazia Marino, dall’Avv. Pierluigi Mancuso, Tina Vannini, Laura Pepe, Fabrizio Russo e Hayleey Nielsen, ha programmato per la sera di domani, 10 dicembre, l’accensione delle Luminarie di Via Margutta Anno 2021, un appuntamento esclusivo giunto alla sua settima edizione che vedrà coinvolte tutte le prestigiose e storiche attività presenti sulla ‘Via degli Artisti’.

Madrina e testimonial d’eccezione saranno Monica Marangoni, giornalista, nonché conduttrice di moltissimi programmi targati Rai Uno e Rai Italia e Pietro Genuardi tra i volti più noti della fiction e del cinema italiano, tra cui ‘Il Paradiso delle signore’ entrambi legati in modo particolare a Via Margutta, in quanto Monica Marangoni nel 2019 è stata tra le protagoniste dell’Edizione 2019 del ‘Premio Margutta – La Via delle Arti’, mentre Pietro Genuardi ‘marguttiano doc’ vive e opera professionalmente in Via Margutta, come autore e regista di teatro.

Magico l’effetto delle ‘sfere’ luminose, disposte in modo armonioso lungo tutta la strada, che vanno a formare un tunnel di luci unico ed esclusivo. Un ‘Christmas lightsproject’ che prende vita grazie alla partnership instaurata con la Banca del Fucino, la più antica banca romana privata, fondata nel 1923. In poco meno di un secolo di storia, la Banca del Fucino si è affermata come una delle più importanti realtà bancarie romane, mantenendo la propria fisionomia di banca del territorio e la propria indipendenza dai grandi gruppi bancari che negli ultimi decenni hanno incorporato le altre principali banche della Capitale.

“Siamo contenti di accendere le luci di Natale anche quest’anno in presenza -dice Alberto Moncada, Presidente della nota strada degli artisti- sarà un bel momento da condividere con tutti i cittadini e con i turisti che saranno presenti in città. Un Natale che ci auguriamo sia d’auspicio per una rinascita sociale, economica ed interpersonale”.

La cerimonia di accensione delle luci è prevista alle ore 19 da Emme in Via Margutta, 19 alla presenza delle istituzioni capitoline, dei residenti e dei referenti delle varie attività commerciali e produttive della via. A seguire il brindisi di Buone Feste sarà proposto da Claudio e Tina Vannini al Margutta Veggy e foodin Via Margutta, 118 con prosecco Made in Italy e degustazioni di dolci natalizi di Angelo Colapicchioni, forno artigianale noto sin dal 1934 per le sue specialità laziali.

Il momento musicale sarà a cura de La Semicroma del maestro Antonio Nasca, nel quale sarà possibile assaporare l’atmosfera natalizia con un coro che presenterà brani gospel e spirituals, mentre la parte centrale sarà dedicata ad un trio swing che intratterrà gli ospiti con una serie di brani musicali tratti dal repertorio natalizio internazionale.