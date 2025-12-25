Natale a Varese

A Varese, le luci dei Giardini Estensi continuano a incantare cittadini e turisti. Il primo bilancio delle vendite natalizie parla di un commercio resiliente e di una spesa media per famiglia in leggero aumento rispetto allo scorso anno. La spesa media per i regali a Varese si è attestata intorno ai 211 euro a persona, con un incremento della quota di tredicesime destinata ai consumi.

Nonostante la provincia di Varese non stia attraversando un periodo floridissimo per quanto attiene il mercato del lavoro, le famiglie non hanno voluto rinunciare al buon cibo. I protagonisti delle feste natalizie sono stati i cesti con prodotti tipici del territorio e le specialità Made in Italy, che hanno registrato un vero boom.

I regali tecnologici, come console e smartphone dotati di Intelligenza Artificiale, hanno venduto molto, confermandosi i regali preferiti dai più giovani. Anche i regali dedicati a profumi e la cura della persona hanno ottenuto un buon successo grazie alla tendenza dei ‘regali-esperienza’.

Il mercatino di Piazza Monte Grappa, con 30 casette in legno, è diventato il cuore pulsante degli acquisti di prossimità, attirando non solo i varesini ma anche molti visitatori da fuori provincia. I commercianti di corso Matteotti hanno commentato che c’è stato un recupero significativo negli ultimi dieci giorni, nonostante la concorrenza dell’online.

Il 2025 ha confermato il modello ibrido, con oltre il 65% dei varesini che ha alternato acquisti sul web e nei negozi fisici. La tenuta dei negozi di quartiere è stata favorita da iniziative come Varese Itinerari di Natale, che ha valorizzato la connessione tra commercio, ristorazione e artigianato locale.

Con la chiusura del periodo festivo, l’attenzione si sposta ora verso i saldi invernali, previsti per i primi giorni di gennaio. Molti commercianti sperano che l’ottimismo mostrato in queste settimane si traduca in una buona partenza per le vendite di fine stagione.