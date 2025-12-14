Natale a Tropea

Gli operatori turistici di Tropea sono soddisfatti delle presenze registrate, che risultano essere buone. Questo successo è anche dovuto al cartellone di eventi che attrae molti visitatori. La sera la cittadina si anima con le luminarie, gli spettacoli e la musica, creando un’atmosfera piacevole. Per il periodo natalizio, regna un clima di ottimismo, che sembra essere giustificato dai numeri positivi registrati nei primi giorni di dicembre.

