Natale a Termoli

Il progetto Sai del Comune di Termoli, gestito dalla cooperativa sociale Medihospes, ha organizzato la festa di Natale con qualche giorno di anticipo, riunendo persone straniere ospiti del progetto e bimbi e genitori delle due classi delle scuole dell’infanzia di Termoli. La festa è stata un’occasione per valorizzare le diverse culture e tradizioni come occasione di dialogo e convivenza pacifica.

La giornata si è svolta in un luogo accuratamente selezionato per offrire spazi accoglienti e sicuri, adatti alle diverse fasce d’età, con gonfiabili, tappeti elastici e vasche di palline, una zona giochi dedicata ai più piccoli, e mille decorazioni e addobbi. L’atmosfera di gioia e meraviglia era ancora più magica e coinvolgente.

Uno dei momenti più attesi è stato l’arrivo di Babbo Natale, che ha distribuito piccoli doni a tutti i bambini e scattato con loro una foto ricordo. Nella sala adiacente si è svolto un momento di convivialità e incontro favorendo la conoscenza e lo scambio culturale tra famiglie italiane e straniere. Il buffet è stato realizzato nel nome della condivisione e dialogo che può nascere e si può realizzare anche attraverso il cibo.

Il progetto natalizio del SAI di Termoli è stato descritto come un gesto di comunità e inclusione, un’occasione per ricordare che il Natale è, prima di tutto, un tempo di incontro, solidarietà e apertura verso l’altro. Bambini e adulti hanno vissuto insieme un’esperienza di amicizia e scoperta reciproca, testimoniando che la diversità non divide, ma unisce.