Il Natale a Senigallia è un’esperienza magica, con luminarie accese alle 18 e uno show con neve artificiale alle 18,30. L’Amministrazione offre un’atmosfera da favola a chi visita la città, con due ore di sosta gratuita, show di luci e mercatini fino al 6 gennaio.

Le installazioni luminose sono protagoniste del Natale, presenti in ogni angolo della città, come la scritta #FeelSenigallia con un arco luminoso, la grande carrozza con cavalli al Foro Annonario e il mega Babbo Natale in piazza Manni. Inoltre, ci sono una fata all’ingresso di corso 2 Giugno, la scritta Merry Christmas e un 2026 gigante al centro di piazza Garibaldi, con un cielo stellato riproposto. Gli alberi innevati sono sparsi in tutte le vie del centro e un mega albero si trova in piazza Roma con installazioni luminose sotto il cielo stellato.

Il mercatino natalizio è stato allestito in piazza del Duca con casette in legno, mentre all’interno dell’ex Iat, trasformato nella casa di Babbo Natale, si tengono laboratori per i più piccoli ogni week-end.

L’allestimento natalizio, che include anche il costo del Capodanno in piazza Garibaldi e del concerto di Orietta Berti il 1 gennaio, è costato 180mila euro, con un allestimento in stile Disneyland, e ha sollevato polemiche durante le manifestazioni pro Pal.