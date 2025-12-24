Il Natale a Roma è un’occasione speciale che si celebra in famiglia attorno alla tavola, con gesti tramandati e ricette codificate. La tradizione gastronomica romana accompagna le feste con un calendario e un menù preciso, che fa una netta distinzione tra la Vigilia e il giorno di Natale, culminando nei dolci simbolo di questo periodo.

