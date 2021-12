‘Gala di Natale per tutti’ a Roma presso il ristorante – Cocktail bar Tema (Viale di Porta Ardeatina, 118a) in programma il 21 dicembre. Evento solidale, con una madrina d’eccezione, la cantante e atleta Annalisa Minetti che per l’occasione presenterà il suo nuovo videoclip del singolo ‘Invincibili’ (la direzione artistica del video è stata affidata a Manuela Ruiu Smith).

Protagonisti i bambini delle case famiglia che proprio in quel giorno avranno modo di ricevere, tramite i rappresentanti delle casa famiglia, doni e/o donazioni per passare un Natale diverso. La serata sarà condotta dall’attore, regista e creativo eco-design Francesco Forte.