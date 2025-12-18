14.5 C
Natale a Napoli: piatti tipici delle feste

Da stranotizie
Le tradizioni natalizie sono un momento speciale per onorare i piatti tipici delle feste, e i ristoranti napoletani non fanno eccezione. Questi locali offrono una vasta gamma di opzioni per accontentare tutti i palati, dai tradizionali come la minestra maritata, ai più innovativi come la pizza fritta o i paccheri con l’astice.

Tra i ristoranti aperti per le festività natalizie, ci sono il Josè Restaurant-Tenuta Villa Guerra, che propone un menù con piatti come la minestra maritata, i cannelloni con salsiccia e broccoli, e il maiale nero confit con sedano rapa e mela annurca. Il Riserva Rooftop, invece, offre una vista mozzafiato sulla collina di Posillipo e un menù che include la minestra maritata, i cannelloni napoletani e il “Jingle gin”, un cocktail natalizio al sapore di panettone.

Altri ristoranti come Casa Vittoria, Masardona, Nunù, Giardino Torre e Casa 50 propongono menù natalizi con piatti tradizionali e innovativi, come l’antipasto di polpo arrosto, il branzino gratinato, la cheesecake ai frutti di bosco e i piatti della tradizione napoletana. Ognuno di questi locali offre un’esperienza unica e deliziosa per celebrare le festività natalizie.

