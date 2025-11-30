Natale a Napoli

A San Gregorio Armeno, la via dei pastori, si respira un’atmosfera unica e particolare. Oltre a essere il luogo dove si trova la scena immutabile della natività, è anche il regno dell’attualità e delle mode che nascono e muoiono. Tra le bancarelle, si possono trovare statuine di personaggi famosi come Ornella Vanoni, Pippo Baudo, Giorgio Armani, Sinner, Donald Trump e Maradona, che si affacciano dallo stesso balcone di un palazzo storico.

Le elezioni regionali non hanno ancora fatto irruzione nella via dei pastori, ma ci sono già i primi politici che si sono fatti notare, come il neo eletto consigliere Gennaro Sangiuliano, che ha chiesto una statuina con il cappellino e lo slogan “Make Naples Great Again”. I politici non sono ancora presenti, ma ci sono i vip recentemente scomparsi, come Giorgio Armani, Sinner e Maradona, che guidano i trend delle vendite.

La bancarella di Ferrigno è l’essenza di San Gregorio Armeno e rappresenta la capacità partenopea di unificare mondi estranei tra loro. Le scene uniche al mondo attirano tanto turismo di prossimità sotto Natale, ma anche visitatori che arrivano da lontanissimo. Le vendite non mancano, con la storica bottega Capuano che ha spedito un presepe del valore di circa 40mila euro ispirato ai vicoli della Napoli antica.

Tuttavia, il carovita incide anche su San Gregorio Armeno, con i prezzi delle statuine aumentati del 15% rispetto all’anno scorso. I materiali come la stoffa, la colla, il legno e l’argilla sono aumentati di prezzo, rendendo più costosi i Benini, le lavandaie e i Melchiorre di qualità. Oggi, uno di questi oggetti costa circa 25 euro.