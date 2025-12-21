Natale a Modica con musica e tradizione

Il Teatro Garibaldi di Modica si prepara a festeggiare il Natale con una serie di eventi musicali e spettacoli. Il 25 dicembre alle ore 19.30, il teatro ospiterà il Gospel internazionale con il Pastor Ron e il suo USA Gospel Show, accompagnato da sei artisti tra cantanti e band. Il pubblico potrà vivere un’esperienza potente e coinvolgente che attraversa le radici dello spiritual e le sonorità contemporanee.

La programmazione proseguirà con una serie di concerti e spettacoli, tra cui il “Concerto di Natale” della Banda Musicale Città di Modica, il concerto-spettacolo “That’s Christmas” de Gli Armonici, e il “Concerto di Capodanno” dell’Orchestra Filarmonica e del Coro in residence del Teatro. Inoltre, il 6 gennaio alle ore 17.30, il teatro ospiterà il musical “Frozen – La regina delle nevi” della Compagnia Nazionale del Musical.

Intanto, il 21 dicembre alle ore 18.30, I Lautari, Mario Incudine e Antonio Vasta porteranno in teatro il Natale siciliano più autentico con “La cantata dei pastori – E scinniu la notti. Nuvene di Sicilia”. Il 23 dicembre, lo Studio Danza Khoreios di Caterina Abela presenterà un magico “Spettacolo di Natale”, un appuntamento dedicato alla grazia e all’eleganza della danza.

La presidente della Fondazione, Maria Monisteri, e il sovrintendente, Tonino Cannata, hanno affermato che il Teatro Garibaldi è il luogo in cui la città si ritrova, soprattutto nei giorni più carichi di significato, e che la programmazione delle festività natalizie è molto attesa e amata dal pubblico. La stagione ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica e di altri enti e sponsor. I biglietti degli spettacoli sono disponibili presso il botteghino del teatro e online.