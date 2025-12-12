Natale a Modena: shopping stabile nonostante la crisi

Il shopping natalizio è partito con un andamento stabile a Modena e provincia, secondo il primo report di Confesercenti. Nonostante il Black Friday abbia fatto anticipare una parte degli acquisti, influenzando l’andamento attuale e rendendo i consumatori più oculati nelle spese, il 72% dei negozianti intervistati ha dichiarato vendite stabili o in aumento, mentre il restante 28% ha registrato una lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il trend di stabilità caratterizza la maggioranza delle attività commerciali, mantenendo i volumi di vendita registrati l’anno precedente, con una chiara preferenza verso gli acquisti legati alla tradizione alimentare modenese. Il settore della ristorazione è in crescita, con aumenti di fatturato registrati sia nel capoluogo che in diverse aree del comprensorio. Le prenotazioni per le feste sono già esaurite per le giornate chiave come Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Anche il settore della profumeria cresce grazie alla domanda di profumi di nicchia e prodotti per la cura della persona. La spesa media per questi prodotti è di 106 euro. Il settore alimentare tradizionale registra una forte accelerazione, con i prodotti della tradizione modenese come tortellini e zampone tra i più venduti. Lo scontrino medio per questo genere di acquisti è di 37 euro.

Le vendite delle gioiellerie e del settore dell’elettronica sono stabili, mentre il settore dell’abbigliamento registra una flessione tra il -10% e il -15%. Il calo può essere in parte attribuito alla tendenza ad anticipare gli acquisti più consistenti durante il Black Friday e in parte all’attesa dei saldi invernali. Molti consumatori stanno infatti rimandando l’acquisto di articoli come i capispalla all’avvio dei saldi.