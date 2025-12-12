4.9 C
Roma
venerdì – 12 Dicembre 2025
Attualità

Natale a Modena: shopping stabile nonostante la crisi

Da stranotizie
Natale a Modena: shopping stabile nonostante la crisi

Il shopping natalizio è partito con un andamento stabile a Modena e provincia, secondo il primo report di Confesercenti. Nonostante il Black Friday abbia fatto anticipare una parte degli acquisti, influenzando l’andamento attuale e rendendo i consumatori più oculati nelle spese, il 72% dei negozianti intervistati ha dichiarato vendite stabili o in aumento, mentre il restante 28% ha registrato una lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il trend di stabilità caratterizza la maggioranza delle attività commerciali, mantenendo i volumi di vendita registrati l’anno precedente, con una chiara preferenza verso gli acquisti legati alla tradizione alimentare modenese. Il settore della ristorazione è in crescita, con aumenti di fatturato registrati sia nel capoluogo che in diverse aree del comprensorio. Le prenotazioni per le feste sono già esaurite per le giornate chiave come Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Anche il settore della profumeria cresce grazie alla domanda di profumi di nicchia e prodotti per la cura della persona. La spesa media per questi prodotti è di 106 euro. Il settore alimentare tradizionale registra una forte accelerazione, con i prodotti della tradizione modenese come tortellini e zampone tra i più venduti. Lo scontrino medio per questo genere di acquisti è di 37 euro.

Le vendite delle gioiellerie e del settore dell’elettronica sono stabili, mentre il settore dell’abbigliamento registra una flessione tra il -10% e il -15%. Il calo può essere in parte attribuito alla tendenza ad anticipare gli acquisti più consistenti durante il Black Friday e in parte all’attesa dei saldi invernali. Molti consumatori stanno infatti rimandando l’acquisto di articoli come i capispalla all’avvio dei saldi.

Articolo precedente
Italia: accordo con BCE su riserve auree di Bankitalia
Articolo successivo
Tendenze beauty: Dakota Johnson e le star
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.