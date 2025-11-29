Natale a Lodè con A Boche Tenorosa

Lodè si prepara a celebrare il Natale con la quarta edizione di “A Boche Tenorosa”, una manifestazione natalizia che unisce tradizione, musica e spirito di comunità. Il programma, organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni e i comitati locali, animerà il paese nel mese di dicembre con eventi dedicati a grandi e piccoli.

L’apertura è fissata per venerdì 5 dicembre in Piazza Villanova, con il Villaggio di Babbo Natale, organizzato dall’Associazione culturale Pro Sa Idda. La serata proseguirà con Balli a Lodè, un appuntamento curato dai Comitati di Sant’Anna 1976 e Santa Lucia 2001, che offriranno balli sardi accompagnati da organettisti locali, oltre a stand gastronomici e prodotti tipici.

Sabato 6 dicembre, Piazza Villanova si trasformerà nel cuore delle festività con i Mercatini di Natale, organizzati dall’Associazione Pro Sa Idda, che proporranno artigianato, hobbistica, degustazioni di vino e specialità locali. Nello stesso pomeriggio, Babbo Natale farà il suo arrivo su due ruote grazie all’iniziativa “Babbo Natale accende i motori”, organizzata dal gruppo motociclistico di Lodè.

La giornata si concluderà con la serata folkloristica, promossa dal Gruppo Folk Sant’Anna di Lodè, che vedrà esibirsi diversi gruppi folk e tenores. Il programma continuerà mercoledì 10 dicembre con l’allestimento dell’albero di Natale in Piazza Sant’Antonio, a cura dei Servizi socioeducativi del Comune di Lodè, e si concluderà lunedì 29 dicembre con i canti tradizionali itineranti con la partecipazione del Coro parrocchiale Sant’Antonio da Padova.