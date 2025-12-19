12.5 C
Natale a Genova: spettacolo laser e suono

Da stranotizie
Il Porto Antico di Genova si prepara a festeggiare il Natale con un evento unico e suggestivo: uno spettacolo di luci e suoni che si terrà nel Mandraccio, uno spazio storico e centrale del porto. Dal 20 dicembre al 6 gennaio, ogni mezz’ora dalle 17:30 alle 23, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo ispirato alle antiche tradizioni natalizie genovesi legate al fuoco.

Per secoli, il Natale a Genova e in Liguria si è celebrato attorno al fuoco, con il Confeugo, i falò nelle valli e il Foegu du Bambin, che simboleggiavano comunità, auspicio e rinascita. Oggi, la città racconta la stessa idea con un linguaggio nuovo, dove il fuoco diventa luce e la luce diventa linguaggio.

Lo spettacolo natalizio è un racconto immersivo che celebra l’identità di Genova come città-porto, luogo di partenza, ritorno e appartenenza. Attraverso icone universali del Natale, come l’albero, i regali e Babbo Natale, lo spettacolo costruisce un codice che unisce generazioni e culture. L’esperienza è interamente immersiva, con laser, luci e sound effects che dialogano con lo spazio urbano e il pubblico.

Il risultato è un percorso che non si osserva, ma si attraversa, tenendo insieme memoria, contemporaneità e identità locale. Lo spettacolo si chiude con un messaggio potente: il vero regalo non è la luce, ma ciò che grazie alla luce riusciamo a vedere, mostrando che siamo parte della stessa storia e che la magia nasce quando ci riconosciamo più vicini. Il programma completo di “Natale al Porto Antico” è disponibile online.

