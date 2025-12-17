14.1 C
Roma
mercoledì – 17 Dicembre 2025
Attualità

Natale a Fornacette

Da stranotizie
Natale a Fornacette

Quest’anno il Natale a Fornacette non significa solo luci, addobbi e atmosfera festiva, ma anche premi e sorprese per chi sceglie di sostenere i negozi locali. Grazie alla Gift Card promossa dai negozi di Fornacette, ogni acquisto effettuato nei negozi del centro durante le festività diventa un’occasione per vincere premi straordinari.

Come funziona? Ogni cliente riceverà dei buoni a fronte dei propri acquisti, che parteciperanno all’estrazione organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Fornacette. La giornata clou sarà il 5 gennaio, quando tutti i premi verranno assegnati durante l’evento principale, accompagnati da spettacolo, musica e animazioni presso il Parco della Fornace.

I premi sono offerti dai negozi stessi, e includono articoli, sorprese e doni pensati per rendere ancora più speciale il Natale di chi partecipa. A Fornacette, famiglie e bambini possono trovare tanti negozi accoglienti dove respirare l’atmosfera natalizia e fare acquisti, giochi, libri, abiti e idee regalo da mettere sotto l’albero, bar e ristoranti dove gustare colazioni, merende e cene in compagnia, attività per bambini e centri invernali organizzati dalle associazioni del territorio.

La Gift Card è un invito a passeggiare tra le vie di Fornacette, scoprire le novità dei negozi, scegliere regali di qualità e, perché no, tentare la fortuna. un’occasione perfetta per trascorrere il Natale con la famiglia, fare acquisti consapevoli e divertirsi insieme agli amici. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: a Fornacette, il Natale premia chi sceglie di vivere la città con curiosità, allegria e partecipazione.

Articolo precedente
Disclosure Day: il teaser trailer
Articolo successivo
Candela Profumata Yankee Candle Christmas Eve
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.