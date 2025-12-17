Quest’anno il Natale a Fornacette non significa solo luci, addobbi e atmosfera festiva, ma anche premi e sorprese per chi sceglie di sostenere i negozi locali. Grazie alla Gift Card promossa dai negozi di Fornacette, ogni acquisto effettuato nei negozi del centro durante le festività diventa un’occasione per vincere premi straordinari.

Come funziona? Ogni cliente riceverà dei buoni a fronte dei propri acquisti, che parteciperanno all’estrazione organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Fornacette. La giornata clou sarà il 5 gennaio, quando tutti i premi verranno assegnati durante l’evento principale, accompagnati da spettacolo, musica e animazioni presso il Parco della Fornace.

I premi sono offerti dai negozi stessi, e includono articoli, sorprese e doni pensati per rendere ancora più speciale il Natale di chi partecipa. A Fornacette, famiglie e bambini possono trovare tanti negozi accoglienti dove respirare l’atmosfera natalizia e fare acquisti, giochi, libri, abiti e idee regalo da mettere sotto l’albero, bar e ristoranti dove gustare colazioni, merende e cene in compagnia, attività per bambini e centri invernali organizzati dalle associazioni del territorio.

La Gift Card è un invito a passeggiare tra le vie di Fornacette, scoprire le novità dei negozi, scegliere regali di qualità e, perché no, tentare la fortuna. un’occasione perfetta per trascorrere il Natale con la famiglia, fare acquisti consapevoli e divertirsi insieme agli amici. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: a Fornacette, il Natale premia chi sceglie di vivere la città con curiosità, allegria e partecipazione.