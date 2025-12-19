Natale a Cuneo

L’ultimo fine settimana prima del Natale sarà ricco di appuntamenti. Venerdì 19 dicembre si parte con il tradizionale “Natale al Parco” alla Casa del Fiume. Alle 20.30 la chiesa di San Sebastiano ospiterà “Appuntamenti in musica”, concerto del Coro Goccioline e la Cappella Musicale della Cattedrale, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sabato 20 dicembre, dalle 8 alle 18, sotto i portici di piazza Europa, tornerà il tradizionale mercatino dell’artigianato e del collezionismo “Trovarobe”, mentre in via Roma ci saranno i mercatini di Natale Made in Cuneo. Dalle 14 alle 18 in via Roma ci saranno giri in carrozza con Babbo Natale e i suoi elfi, con offerta libera a favore dell’associazione Ariaperta. Nel pomeriggio, presso il villaggio “La Magia del Natale” in piazza Europa, ci sarà l’esibizione della street band dei Babbi Natale, mentre lungo via Roma e in corso Nizza andranno in scena gli spettacoli luminosi itineranti “Magic Christmas” della Compagnia Stardust.

Non mancheranno gli appuntamenti culturali con la visita guidata “Cuneo Pop Art” di Conitours con merenda finale. Al museo diocesano San Sebastiano ci sarà un nuovo appuntamento per i bambini con il laboratorio “Chi c’è in quella grotta?”, dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. Il momento clou della giornata sarà alle 20.30 al complesso monumentale di San Francesco, con “Luminarte: dove la musica diventa luce”, una novità di questa edizione della rassegna IllumiNatale.

Domenica 21 dicembre si aprirà con il mercato tradizionale in piazza Galimberti e il ritorno dei giri in carrozza in Via Roma. A partire dalle 10 un corteo motociclistico solidale si muoverà dal parcheggio di via Roncata 108 fino all’Ospedale Santa Croce e Carle per consegnare, insieme a Babbo Natale, doni alla Terapia Intensiva Neonatale e alla Pediatria. Dalle 14.30 alle 18.30, presso il villaggio “La Magia del Natale” in piazza Europa, ci sarà lo spettacolo di trampolieri luminosi con costumi a led. Dalle 15 alle 18 tornerà il truccabimbi con Mia Magic Color in largo Audiffredi, dove alle 16 e alle 17.30 è in programma la discesa spettacolare del Babbo Natale acrobatico dal palazzo Comunale. La giornata si chiuderà con la musica, alle 21 nella chiesa di San Sebastiano, con il concerto “Armonie per la Natività”.