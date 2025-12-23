Il programma di eventi di “Natale a Corciano” proseguirà fino al 6 gennaio e si realizza sotto il tema della ricchezza del Creato e della tutela della biodiversità, incarnate nell’immagine simbolica dell’ape operosa. L’edizione vuole rendere omaggio all’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco.

Il centro storico del borgo ospita il tradizionale Presepe monumentale a grandezza naturale, che si apre in piazza dei Caduti con l’accampamento dei Magi accompagnati dalla stella cometa. Il 24 dicembre, alle 23.30, nella chiesa di Santa Maria Assunta si terrà la messa di Natale con processione per deporre il Bambinello nella capanna della natività.

Il 26 dicembre, dalle 16 alle 18, si va sulle note dei mastri zampognari di Corciano per le vie del borgo. Il 27 dicembre, dalle 15 alle 20, ci sarà il Presepe vivente per le vie del borgo, mentre alle 21 al Teatro della Filarmonica si terrà il Concerto di Natale dell’Associazione Filarmonica di Corciano.

Il 28 dicembre, alle 17, al Teatro della Filarmonica, si terrà lo spettacolo “La bella addormentata nel bosco”, mentre dalle 15 alle 20 ci sarà il Presepe vivente per le vie del borgo. Il 30 dicembre, alle 21, al Teatro della Filarmonica, ci sarà il Concerto di Natale della Corciano Festival Orchestra Lab.

Il primo gennaio, dalle 16 alle 18, si saluterà il nuovo anno con i mastri zampognari di Corciano per le vie del Borgo. Il 3 gennaio, alle 16, al Teatro della Filarmonica, ci sarà la votazione finale e premiazione del Concorso letterario ApertaMente. Il 4 gennaio, dalle 16 alle 18, ci saranno i mastri zampognari di Corciano per le vie del Borgo, mentre alle 17 al Teatro della Filarmonica si terrà lo spettacolo “La storia della Befana di Monte Fatucchio”.

Inoltre, durante tutto il periodo, in piazza dei Caduti sarà presente la pesca di beneficenza a cura dell’associazione Nonsologatti. Ci saranno anche mostre d’arte, come “Exsultèt – Canto alla Luce” e “Matisse. Giovane artista esordiente”, visitabili fino al 6 gennaio. Il sito ufficiale del comune di Corciano è www.comune.corciano.pg.it.