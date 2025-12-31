Natale a casa Kardashian

Kim Kardashian ha celebrato il Natale con un abito sirena vintage di Thierry Mugler, circondata dalla sua famiglia e dai suoi quattro bambini: North, Saint, Chicago e Psalm. Quest’anno, ha accolto anche il suo ex marito Kanye West, padre dei suoi figli, nella sua casa. Secondo TMZ, Kanye è una persona diversa dopo gli errori del passato come marito e padre, e questo cambiamento ha portato Kim ad accoglierlo nuovamente nella sua vita.

La riconciliazione tra Kim e Kanye sarebbe scattata grazie alla sua evoluzione come uomo e come genitore. I due hanno trascorso una serata in famiglia come ai vecchi tempi, dopo anni di rapporti tesi a causa delle dichiarazioni e delle azioni di Kanye. Anche le figlie di Kim, North, ha creato un profilo Instagram con un milione di followers, nonostante le iniziali perplessità di Kanye.

Sui social è circolato un selfie di North con la matrigna Bianca Censori, che non era presente ai festeggiamenti a casa Kardashian. Inoltre, Kim ha regalato ai suoi figli dei cuccioli di Pomerania, causando la reazione della PETA, che l’ha invitata a fare del volontariato con i figli in un canile e a non trattare i cani come oggetti.