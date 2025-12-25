Natale a Bologna

Nel periodo delle festività, le prenotazioni negli hotel e nei ristoranti bolognesi mostrano un certo movimento, grazie soprattutto ai turisti stranieri. Tuttavia, il settore alberghiero deve affrontare alcune criticità, come l’aumento della tassa di soggiorno. Secondo Giancarlo Campolmi, presidente dei pubblici esercizi di Confesercenti, dicembre non è più un mese turistico come una volta, ma il bel tempo e il centro storico illuminato hanno portato un afflusso di gente maggiore nei weekend.

Campolmi sottolinea che la pioggia e il gelo dell’anno scorso avevano bloccato l’affluenza, mentre quest’anno la città è più luminosa e attraente. Tuttavia, il problema dei costi e dei margini per le attività resta, a causa del prezzo della materia prima che aumenta senza che gli stipendi crescano allo stesso ritmo. Nonostante ciò, l’imprenditore vede segnali di ripartenza, con più movimento nei weekend e turisti che arrivano dalle città vicine.

Gli hotel della zona universitaria, come il Dopa Hostel, segnalano un dicembre debole, con un calo del 20-30% rispetto agli altri anni, dovuto soprattutto alla scarsa domanda italiana. La tassa di soggiorno è considerata un peso pesante, insieme al cambio nei flussi esteri. Al contrario, l’Albergo Orologio, vicino a Piazza Maggiore, segnala una stagione stabile, con un aumento notevole dei turisti internazionali dopo Natale.

I locali del centro, come la Trattoria Belle Arti, segnalano una stagione che procede più o meno come l’anno scorso, con una clientela varia e un menù di Capodanno da 70 euro. La Cremeria Mascarella segnala una clientela che arriva grazie al passaparola e aumenta le richieste di dolci genuini per Natale. In periferia, il ristorante Per me è uguale segnala una stagione dicembrina positiva, con una clientela locale e un menù di Capodanno quasi sold out.