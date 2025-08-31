Naspi e reintegro: diritto alla disoccupazione in Italia

L’assegno di disoccupazione, noto come Naspi, rappresenta un importante supporto economico per coloro che perdono il lavoro. Questo aiuto è garantito a determinate condizioni previste dalla legge. Secondo una recente sentenza della Cassazione, i beneficiari non devono restituire l’importo ricevuto dall’Inps se, nonostante una reintegra disposta dal giudice dopo un licenziamento, non viene effettuato il ritorno sul posto di lavoro con relativo stipendio.

La questione riguarda un caso specifico, simile a molte altre dispute legate agli ammortizzatori sociali. Un lavoratore contestava un credito di oltre 30mila euro vantato dall’Inps a titolo di restituzione dell’indennità di mobilità. Dopo un primo grado di giudizio sfavorevole, il dipendente ha fatto appello, sostenendo che il tribunale aveva interpretato erroneamente la legge. La Cassazione ha chiarito che la reintegrazione deve essere effettiva e che non è giusto chiedere al lavoratore di sopportare un doppio tormento: la mancata reintegra e la restituzione dell’indennità.

I giudici hanno sottolineato che, nel caso di fallimento o inattività dell’azienda, non è possibile pretendere dal lavoratore una restituzione, dato che la reintegrazione potrebbe rimanere solo “sulla carta”. La Corte ha applicato il principio costituzionale secondo cui ogni cittadino ha diritto a un sostegno in caso di disoccupazione involontaria.

Questa sentenza ha un impatto significativo, poiché le conclusioni si applicano anche alla Naspi, proteggendo i diritti dei lavoratori che nonostante la reintegra formale non ricevono uno stipendio. Pertanto, qualsiasi lavoratore formalmente reintegrato, ma senza effettivo impiego, può continuare a ricevere la Naspi senza la necessità di restituire nulla all’Inps.