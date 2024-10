NASKA presenta “The Freak Show”, in uscita l’11 ottobre

Naska è pronto a lanciare nuove melodie con il suo album “The Freak Show”, che uscirà venerdì 11 ottobre. L’anteprima di questo lavoro musicale è rappresentata dal film d’animazione “The Freak Family”, attualmente disponibile su Prime Video, che introduce il mondo dei nuovi brani dell’artista.

Il film, scritto e diretto da Diego Naska e Alessio Stigliano (theShow), è una commedia d’animazione che segue Diego, un giovane cantante pop punk con il sogno di diventare famoso. Attorno a lui si sviluppa un universo di personaggi disfunzionali, caratterizzato da satira sociale e umorismo nero. Tra i personaggi figurano Polly, la fidanzata di Diego, che lo introduce a Mark Lucifemberg, signore dell’Influerno, il quale gli offre poteri sociali straordinari in cambio della sua anima. La sua famiglia include una madre sempre sotto psicofarmaci, un padre eccentrico e cocainomane che evita il lavoro, e una sorella, Bea, che guadagna vendendo foto dei piedi su OnlyFans. Infine, Dobby, un cane parlante, e Simo, il miglior amico di Diego, che cerca di salvarlo da situazioni complicate.

“The Freak Family” è prodotto da Thamsanqa e vanta le animazioni di Pietro Cascavilla, Onderod Vision e Panick, mentre la colonna sonora è curata da Lussorio Piras. Le voci dei vari personaggi sono interpretate da un cast variegato che include Diego Naska e altri noti artisti.

Questo duplice progetto unisce cinema e musica, evidenziando la versatilità di Naska e il suo stile comunicativo riconoscibile. In preparazione al lancio dell’album, è previsto anche un grande evento dal vivo il 7 dicembre all’Unipol Forum di Milano, organizzato da Vivo Concerti, dove Naska si esibirà dopo il successo della scorsa stagione, che ha visto due concerti sold out al Fabrique e un tour estivo in vari festival italiani.

Per informazioni sui biglietti e ulteriori dettagli, è possibile visitare i canali social ufficiali di Naska o il suo profilo Instagram. La data del concerto e l’uscita dell’album rappresentano un momento cruciale nel percorso dell’artista, pronto a sorprendere i fan con nuove emozioni e canzoni.