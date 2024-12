NASKA in Primavera: Tour Acustico Unplugged 2024 nei Teatri italiani [Scaletta e Biglietti]

Ieri sera, davanti a 11.000 fan appassionati all’Unipol Forum di Assago, Milano, Naska ha svelato il suo prossimo tour, l’Unplugged Tour, previsto per la primavera 2024. Dopo il successo del Rebel Unplugged nel 2023, che ha visto il tutto esaurito in ogni tappa, Naska torna con uno spettacolo acustico e intimo, offrendo nuovi arrangiamenti del suo repertorio. Questa tournée rappresenta un’opportunità unica per i fan di esplorare un lato più riflessivo e coinvolgente del cantautore, in un’atmosfera raccolta.

La musica di Naska, caratterizzata da ironia, provocazione, romanticismo e riflessione, mescola melodie pop con pura energia rock. Il suo terzo lavoro in studio, “The Freak Show”, uscito l’11 ottobre, continua a dimostrare la sua capacità di parlare di temi come l’amore, l’alienazione, gli eccessi e la ricerca di sé stessi. La scaletta del concerto di ieri ha incluso brani emblematici come “Scappati di casa”, “Vaffanculo per sempre”, e “California”, alternando momenti di alta energia a quelli più intensi e riflessivi.

Per quanto riguarda i dettagli del tour, i biglietti saranno disponibili dalle 14:00 di lunedì 9 dicembre su Ticketone e nei punti vendita autorizzati a partire dalle 10:00 di sabato 14 dicembre. Le date del tour includono diverse città italiane: il 6 marzo 2025 a Montecatini Terme (Teatro Verdi), l’11 marzo a Padova (Gran Teatro Geox), il 12 marzo a Torino (Teatro Colosseo), il 16 marzo a Civitanova Marche (Teatro Rossini), il 18 marzo a Bologna (Teatro Celebrazioni), il 22 marzo a Milano (Teatro degli Arcimboldi), e infine il 25 marzo a Roma (Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli).

I fan possono restare aggiornati sulle novità e acquistare i biglietti seguendo Naska sui social, disponibile anche su Instagram. Questo tour promette di essere un’esperienza memorabile per tutti coloro che amano la musica di Naska e desiderano vivere un momento speciale dal vivo.