Naska, Fedez: “Mi è venuto a picchiare con altre tre persone”

“Fedez: rissa con Naska al party di Tony Effe“. Titolavano così moltissimi siti di informazione lo scorso marzo riportando di una presunta lite fra il rapper e il cantante. Una lite mai confermata e mai smentita dai due fino a pochi giorni fa quando Fedez, ospite da GrenBaud su Twitch, ha confermato il tutto raccontando com’è andata.

“Un amico di Naska ha fatto un post dove diceva che si scopava mia moglie e che i miei figli dovevano chiamarlo papà. Diego Naska ha commentato ridendo, gli ho chiesto cosa gli facesse ridere e di chiedermi scusa. Ma non mi ha chiesto scusa. Per me possiamo avere tutti i problemi del mondo, ma nel momento in cui ti metti in mezzo a una cosa così spregevole in cui vengono messi in mezzo i miei figli.. Beh, io sono fatto così. Poi se uno vuole fare la morale e dirmi che sono una brutta persona non me ne frega niente. Le persone devono sapere che se toccano i miei figli io perdo il controllo”.

La diretta è stata vista anche da Naska che poco dopo ha tenuto a raccontare la sua versione, sottolineando in primis come quella emoji utilizzata non fosse divertita quanto più di stupore. Aggiungendo poco dopo di essere stato menato da lui e altre tre persone.

“Lo sapete che se commentate con stupore un post riguardante qualcuno – perché la gif era di stupore, non stava ridendo – il diretto interessato può venirvi a prendere a mazzate con altre tre persone. Tre contro uno? Mezza sega. Non sono un attivista e non sapevo che la violenza è il mezzo prediletto di chi si batte per la salute mentale e il benessere dei giovani. La prossima volta che vai ad un convegno invitami. Abbiamo tanto di cui parlare. Magari passami a prendere tu, magari senza van con cinque persone dentro”.

Naska però, proprio come Cristiano Iovino, non ha sporto alcuna denuncia.