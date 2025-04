Nascosta in bella vista tra i paesini della Pianura Padana c’è un’abbazia tanto sorprendente quanto ignorata

L’Abbazia di San Benedetto in Polirone, situata a San Benedetto Po nella provincia di Mantova, è una meta ideale per una visita durante il fine settimana. L’ex monastero offre la possibilità di esplorare i suoi locali in autonomia, ma si consiglia di partecipare a una visita guidata di circa due ore e mezza per un’esperienza più completa. Tra le attrazioni principali ci sono gli affreschi del Correggio e i resti della prima chiesa, fondata dal nonno di Matilde di Canossa. I tre chiostri raccontano la vita monastica e la leggenda di Simeone. Il museo, dedicato alla civiltà contadina, conserva oggetti storici che evocano il passato. La chiesa abbaziale, progettata da Giulio Romano, è considerata la parte più suggestiva della visita, anche se presenta alcune difficoltà di accesso. L’oratorio di Santa Maria è un luogo significativo, poiché Matilde di Canossa scelse di essere sepolta lì. Tuttavia, le sue spoglie sono ora nella Basilica di San Pietro a Roma, dopo che i monaci, in crisi economica, le vendettero a papa Urbano VIII.

L’abbazia è aperta il sabato e la domenica per visite libere, mentre durante la settimana è disponibile solo per gruppi su prenotazione. Le visite guidate si svolgono la domenica pomeriggio e costano 7 euro a persona, con ingresso al complesso al costo di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’Infopoint o visitare il sito web dedicato.