Nascono i Ciak D'Oro per le serie tv, si vota online fino al 26 marzo

Ciak, si vota. Anche per le serie tv. La rivista Ciak e il sito ciakmagazine.it lanciano i Ciak D’Oro Serie tv, il premio del pubblico per individuare i migliori titoli e i protagonisti nella serialità popolare di impronta autoriale, una passione ormai condivisa da tanti amanti del cinema.

In gara i titoli usciti tra l’1 gennaio 2022 e il 15 febbraio 2023. Si vota da oggi, 15 marzo, fino al 26 marzo su ciakmagazine.it

Le categorie per cui votare sono cinque: Migliore serie italiana dell’anno, Migliore attore e attrice italiani dell’anno, Migliore serie internazionale e Migliore protagonista internazionale, in questo caso senza distinzione di genere.

Partner di Ciak in questa importante operazione, che potrebbe superare l’incredibile boom di voti degli ultimi Ciak d’oro del cinema italiano (ben 233.000) saranno ancora una volta Sky Tg24 e Mastercard. Il canale all news di Sky darà spazio a notizie e aggiornamenti sui Ciak d’oro Serie tv nella sua programmazione e sul sito skytg24.it, oltre ad ospitare lo speciale tv di prima serata sulla premiazione.

E Mastercard affiancherà il premio inserendolo, con una serie di azioni mirate, nell’ambito delle sue grandi iniziative per la promozione del talento italiano. Il panorama dei premi che verranno attribuiti nei Ciak d’oro Serie tv è completato da riconoscimenti a cura della redazione di Ciak, tra cui il Superciak d’oro alla serie italiana dell’anno, e da due categorie autonome dedicate ai gusti del pubblico più giovane. A curare la selezione delle nomination e la ‘call to action’’ al voto sarà in questo caso un’altra realtà dell’universo Ciak, quella che fa riferimento al sito ciakgeneration.it, leader nell’informazione sulle serie tv per giovani e giovanissimi, curata da Daniele Giannazzo, uno dei più affermati content creator italiani.