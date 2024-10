Negli ultimi dieci anni, il numero delle nascite premature è aumentato di oltre il 10%, raggiungendo un tasso del 7,5% nel 2022, secondo uno studio su 5,4 milioni di nascite in California. Le nascite pretermine, quelle avvenute prima della 37ª settimana di gestazione, rivelano una tendenza allarmante, soprattutto tra madri nere e gruppi socioeconomicamente svantaggiati. Queste nascite comportano seri rischi per la salute dei neonati, tra cui malattie croniche e aumento della mortalità.

Svariati fattori di rischio contribuiscono a questo problema. Condizioni come diabete, ipertensione e disturbi mentali sono in crescita. Il tasso di diabete preesistente tra le donne incinte è raddoppiato, aumentando la probabilità di nascite premature. L’ipertensione compromette la funzionalità della placenta, mentre i disturbi mentali ostacolano l’accesso a cure adeguate durante la gravidanza, aggravando il rischio di complicazioni.

Le disuguaglianze socioeconomiche e razziali influenzano significativamente il rischio di nascite premature. Le madri nere con assicurazione pubblica hanno il tasso più alto (11,3%) rispetto al 5,8% delle madri bianche con assicurazione privata. Tali differenze sono spesso attribuibili a fattori sistemici come il razzismo strutturale e un accesso limitato a cure prenatali di qualità. Le madri appartenenti a minoranze tendono ad avere meno visite mediche durante la gravidanza e sono più esposte a condizioni di vita precarie.

Accanto ai fattori di rischio, esistono anche fattori protettivi, come la partecipazione al programma WIC (Women, Infants, and Children), che ha mostrato una diminuzione nel tempo tra i gruppi vulnerabili. La regolarità delle visite prenatali è cruciale: donne che seguono controlli frequenti possono ricevere monitoraggio e trattamenti preventivi. Tuttavia, molte donne delle minoranze non ricevono cure adeguate.

È essenziale migliorare le cure prenatali per i gruppi a rischio, con attenzione alla fornitura di informazioni preventive e trattamenti tempestivi. Innovazioni come piattaforme digitali per monitorare i rischi delle gravidanze possono aumentare la consapevolezza delle donne e promuovere piani di gravidanza personalizzati. Lo studio dell’efficacia di queste nuove tecnologie potrebbe rivelarsi fondamentale per ridurre il tasso di nascite pretermine e migliorare la salute materna e neonatale.