Nascita di Odongo: il cucciolo di bongo in Inghilterra

In Inghilterra, al Woburn Safari Park, è nata una rara antilope bongo di montagna chiamata Odongo. La notizia della nascita, avvenuta solo quarantotto ore fa, ha suscitato grande entusiasmo tra i custodi del parco e la sua famiglia. Le prime immagini del cucciolo sono state condivise su Instagram il 21 maggio 2025, mostrando Odongo accanto alla madre, alla sorella gemella Othaya e al cuginetto Djembe, nato lo scorso ottobre.

I bongo di montagna, originari delle foreste pluviali dell’Africa Centrale, sono fra le specie a maggior rischio di estinzione, con stime che indicano meno di cento esemplari rimasti nel mondo. Dal 2000, la loro situazione è diventata critica e il parco si impegna attivamente nella conservazione tramite cure specialistiche e programmi di allevamento, oltre a organizzare eventi di beneficenza.

La nascita di Odongo coincida con la Giornata internazionale delle specie in via d’estinzione, evidenziando l’importanza della conservazione per questa specie. I portavoce del Woburn Safari Park hanno condiviso contenuti sui loro sforzi per proteggere i bongo di montagna, sottolineando l’impegno per garantire la sopravvivenza di questi animali unici.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it