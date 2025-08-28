24.4 C
Nascita dei leopardi dell'Amur: speranza per la specie negli USA

Nascita dei leopardi dell’Amur: speranza per la specie negli USA

Due cuccioli di leopardo dell’Amur, una specie in grave pericolo di estinzione, sono nati allo zoo di Saint Louis, nel Missouri. Gli esperti dello zoo hanno sottolineato l’importanza di questo evento per la popolazione di uno dei felini più a rischio al mondo, dato che in natura ne rimangono circa 100 esemplari.

La cucciolata è venuta alla luce il 13 agosto. Attualmente non si conoscono i sessi dei cuccioli, ma gli addetti allo zoo sperano di eseguire un controllo nelle prossime settimane. I genitori, Dot e Samson, entrambi di sette anni, hanno già avuto una cucciolata in passato e al momento stanno bene insieme ai loro nuovi cuccioli.

I piccoli non sono ancora visibili al pubblico. Lo zoo ha comunicato che ci vorrà del tempo prima che possano essere mostrati, poiché passeranno alcuni mesi prima di raggiungere l’età in cui iniziano a lasciare il nido insieme alla madre.

