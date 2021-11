Al festival di National Geographic mi hanno chiesto insistentemente qual è la tecnologia che ci salverà dal cambiamento climatico. Come se ci fosse una bacchetta magica, come se non fosse una questione complessa che riguarda ogni aspetto della nostra vita: dove abitiamo, cosa mangiamo, come ci spostiamo. Non c’è una bacchetta magica. E ogni cosa conta. Anche i nostri gesti quotidiani. Ma conta di più quello di cui si dibatte a Cop26, i grandi accordi fra stati e multinazionali. Da questo punto di vista forse la cosa più rilevante è lo spostamento dei capitali verso imprese che abbiano come obiettivo il contrasto al cambiamento climatico.

Follow the money, si diceva una volta, segui i soldi e capirai come andranno le cose. I trilioni – non so più neanche quanti – annunciati a Glasgow ci dicono una cosa: sta per nascere un nuovo mercato. Paul Ford su Wired ha scritto che stiamo come stavamo agli albori del web, quando non c’erano ancora Google e Amazon, eppure gli investitori capivano che lì stava per cambiare tutto e con i loro soldi hanno reso possibile la nascita di una nuova economia basata sul digitale e i dati.

Sull’ambiente siamo in quel momento lì: c’è tutto da fare. Un nuovo sistema economico da inventare. E così come le aziende che dominavano il mondo negli anni 90 sono state in gran parte ridimensionate dalle ex startup della SIlicon Valley, accadrà lo stesso. Nasceranno le Google e le Amazon del clima. Lo conferma una notizia di per sé clamorosa. Venerdì una startup che promette di produrre energia pulita con la fusione nucleare ha chiuso un round di finanziamenti di 500 milioni di dollari; 375 li ha messi Sam Altman, fino a ieri famoso per aver investito su startup digitali.

Ora: la fusione nucleare per produrre energia è una sorta di miraggio, è mezzo secolo che ci mancano trent’anni per arrivare alla soluzione tecnologica. Vedremo. Epperò siamo in quel momento lì: sta per cambiare tutto, di nuovo. E magari strada facendo troveremo anche una bacchetta magica.