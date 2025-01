Nasce ufficialmente Fastweb e Vodafone: tutte le cariche dirigenziali

A seguito dell’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, avvenuta il 31 dicembre 2024, è iniziato il processo di integrazione tra Fastweb e Vodafone, dando vita a un operatore convergente leader nel mercato italiano. La fusione di Fastweb e Vodafone prevede la creazione di Fastweb + Vodafone, che offrirà un notevole valore agli stakeholder, grazie a economie di scala e sinergie previste di circa 600 milioni di euro all’anno. Queste sinergie permetteranno di continuare a investire in infrastrutture e innovazione, a beneficio di clienti, consumatori e imprese in Italia.

Con oltre 20 milioni di linee mobili e 5,6 milioni di linee fisse, Fastweb + Vodafone diventerà il principale operatore nel settore delle telecomunicazioni, con oltre 20.000 siti radiomobili e una rete fissa di oltre 74.000 km, che garantirà copertura nazionale per i servizi sia mobili che fissi, di cui il 50% in tecnologia FTTH. La visione strategica della nuova entità è quella di investire continuamente in infrastrutture, promuovendo innovazione tecnologica e garantendo eccellenza nel servizio al cliente, mantenendo un forte impegno nei confronti dell’impatto sociale e ambientale.

Walter Renna, CEO di Fastweb + Vodafone, ha sottolineato l’importanza del closing dell’operazione, definendolo un momento cruciale per il mercato delle telecomunicazioni italiano. Ha espresso entusiasmo per il potenziale di integrazione tra le due società, auspicando che ciò consenta di offrire servizi ancora più innovativi ai clienti. Il CEO di Swisscom, Christoph Aeschlimann, ha aggiunto che questa fusione rafforza l’intero gruppo, promettendo benefici a lungo termine per tutti gli stakeholder.

Con la finalizzazione dell’operazione, le due aziende saranno gestite da un unico Executive Committee sotto il brand Fastweb + Vodafone, mantenendo i marchi attuali per scopi commerciali. L’Executive Committee sarà composto da diversi dirigenti, inclusi Walter Renna (CEO) e varie figure chiave per le diverse funzioni aziendali. Inoltre, le posizioni di Chief Technology Officer e Chief IT Officer saranno ricoperte temporarily da figure esperte all’interno di Swisscom, assicurando continuità nelle operazioni e nello sviluppo tecnologico.