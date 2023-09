Nasce 'Stanga in the Sky' con pillole e video online

Una collaborazione crossmediale, a cavallo tra social e televisione, capace di unire due mondi e due pubblici: arriva ‘Stanga in the Sky’, l’ingresso nella famiglia Sky per la star dei social Mattia Stanga, format realizzato da Straeasy e prodotto da Streamland, business unit di One Shot Group. ‘Stanga in the Sky’ è una nuova iniziativa che a partire dal 12 settembre vivrà sia sui canali in onda che sulle piattaforme social, un format digitale inedito, ricco di sorprese e risate, caratterizzato da numerosi contenuti per i social tra i quali ‘pillole’ video di breve durata che verranno trasmesse sui canali tv Sky e sui canali social sia di Sky che di Mattia.

‘Stanga in the Sky’ punta ad unire due pubblici e due linguaggi, rivolgendosi in particolare a un pubblico più giovane – ad esempio quello, sfaccettato e per Sky importante, dei millennials – attraverso contenuti in sintonia con le loro aspettative e i loro interessi. Le pillole di ‘Stanga in the Sky’ – la prima on air su Sky Uno il 12 settembre alle 18:45 – vedranno Mattia catapultato all’interno dei titoli più noti e amati dell’offerta Sky: sui set più blindati delle serie in arrivo, negli stadi e sulle piste degli eventi sportivi più avvincenti e sui palchi degli show più appassionanti. Grazie alla sua creatività ormai super riconoscibile al pubblico delle app e alla capacità di catturare sempre l’attenzione di un pubblico dinamico e abituato a ‘scrollare’ e fruire contenuti velocissimi in tempi altrettanto rapidi, Mattia potrà proporre contenuti ed esperienze di intrattenimento ancora più coinvolgenti unendo tv e social, creando clip capaci di interrompere sia lo scroll e sia lo zapping del pubblico.

Bresciano, classe 1998, Mattia Stanga è uno dei più noti creator e influencer del panorama italiano: è una macchina da risate. Da marzo 2020 è il volto rappresentativo dei Pov di TikTok Italia grazie alla sua rappresentazione ironica ed estremamente reale di scene di vita quotidiana: è la mamma che spalanca le finestre mentre stai dormendo, il papà che fa il Tetris con le valigie prima di partire per le vacanze, è la tua prof, il tuo dentista… e tanto altro: ha condotto come inviato speciale le interviste backstage degli Eurovision Song Contest 2022 di Torino per TikTok. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo podcast Sei Stanga? che ha superato i 3 milioni di ascolti su Spotify. Nel 2023 è stato inserito nella classifica di Forbes dei 100 innovatori under 30 nella categoria Creator.

Oggi vanta un seguito di circa 3 milioni di followers su TikTok e altrettanti su Instagram ed è principalmente noto per la sua naturale comicità e l’innata capacità creativa. I suoi contenuti sono leggeri e divertenti, caratterizzati da una forte autenticità, cura per i dettagli e dall’inconfondibile accento bresciano. Mattia è stato ambassador di numerosi brand e collabora con altrettanti brand del fashion e del lusso. Da domani, con la prima pillola video che andrà alle 18,45 su Sky Uno, ‘Stanga in the Sky’ è sui canali Sky e sui profili social di Sky e di Mattia Stanga.