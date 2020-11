“Non raccontatela come una mia iniziativa perché la cosa importante è proprio che questa è un’iniziativa di gruppo, corale, a cui hanno aderito già circa 70 artisti e tantissimi brand”. Fedez lo chiarisce subito presentando ‘Scena Unita’, il Fondo per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo (che ha già raccolto 2 milioni di euro in due settimane) e che sarà gestito da Cesvi, l’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985, in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub con un duplice scopo: “Assistere i lavoratori in difficoltà e investire parte dei fondi su una parte progettuale per far ripartire settore“. All’iniziativa hanno aderito anche una quartità di aziende dello showbiz ma non solo: da Prime Video (che ha donato un milione di euro) a Banca Intesa (che ha stanziato 250.000 euro), da Fremantle ad Endemol ed Arcobaleno 3, solo per citarne alcune.

Fonte