Nasce Saipem7: Il Colosso Italo-Norvegese dell’Ingegneria Energetica

Dal matrimonio tra Saipem e Subsea7 nasce Saipem7, un gigante europeo con ricavi di 20 miliardi e portafoglio ordini di 43 miliardi. La nuova entità, con sede a Milano e quotazione sia in Italia che in Norvegia, avrà 45 mila dipendenti, di cui 9 mila ingegneri. Gli attuali azionisti di Saipem e Subsea7 possederanno in egual misura il capitale del nuovo gruppo, che prevede di conferire 6,688 azioni Saipem per ogni titolo Subsea7, accompagnato da un dividendo straordinario di 450 milioni distribuito prima della conclusione dell’operazione.

Eni e Cdp Equity, azionisti di riferimento, hanno espresso forte supporto per la fusione, impegnandosi a votare a favore. Eni, Cdp Equity e Siem Industries hanno firmato un protocollo d’intesa per sostenere la fusione e stabilire un accordo parasociale che entrerà in vigore a conclusione dell’operazione. Il presidente di Saipem7 sarà nominato da Siem Industries, mentre l’amministratore delegato sarà scelto dai soci italiani. L’attuale CEO di Saipem, Alessandro Puliti, sarà nominato amministratore.

Secondo Claudio Descalzi, CEO di Eni, questa fusione creerà un leader globale nel settore dei servizi energetici, migliorando la competitività tramite sinergie operative senza impatti negativi sull’occupazione. Il CEO di Cdp, Dario Scannapieco, ha affermato che l’operazione valorizza le partecipazioni in Saipem, apportando benefici agli azionisti. Anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sottolineato come questa fusione rappresenti un esempio di valorizzazione nel settore industriale, creando un colosso ingegneristico con sede a Milano.