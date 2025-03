Nasce NetweekSport, il nuovo sito del gruppo Netweek interamente dedicato allo sport

È nato NetweekSport (netweeksport.it), un portale dedicato agli appassionati di sport, con una particolare enfasi sul calcio. Questa nuova piattaforma online del gruppo Netweek offre notizie aggiornate in tempo reale, dichiarazioni esclusive, approfondimenti, interviste e analisi dettagliate sui principali campionati nazionali e internazionali. NetweekSport non si limita al calcio, ma affronta anche tematiche correlate come strategie societarie, evoluzioni di mercato e storie che vanno oltre il campo.

Il portale copre anche altri sport, inclusi Formula 1, Moto GP, tennis, atletica e basket, assicurando aggiornamenti su tutti i principali eventi sportivi. Con un accesso immediato alle informazioni sportive, NetweekSport tiene gli appassionati informati dalle ultime notizie agli approfondimenti esclusivi, includendo le dichiarazioni dei protagonisti e curiosità di mercato. Inoltre, il sito è supportato da canali social molto seguiti, come Facebook e Instagram, che garantiscono un continuo aggiornamento per i fan.

Giovanni Sciscione, presidente di Netweek, sottolinea l’intento di sviluppare ulteriormente le sinergie nel gruppo, ampliando l’offerta informativa online e integrando il contenuto sportivo con la produzione televisiva esistente. Riccardo Galione, direttore commerciale, evidenzia come NetweekSport rappresenti una novità importante sia per i lettori che per i clienti, offrendo visibilità a un target specifico di appassionati sportivi. In questo modo, il portale si propone di essere uno strumento utile per farsi conoscere, supportato dalla vasta rete di siti di informazione online del gruppo.