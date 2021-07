Il 21 luglio 1911, a Edmonton, in Canada, nasce Marshall McLuhan, che per molti è il filosofo (e il sociologo) che predisse Internet (e i suoi pericoli). Questa affermazione in rete la trovate in moltissimi articoli, ma spesso le fonti indicate sono confuse o addirittura sbagliate e questo ha portato alcuni a dire che no McLuhan non predisse Internet, non esattamente almeno.

I fatti, o in questo caso, gli studi, risalgono al 1962. Di Internet in giro neanche l’ombra. Sette anni più tardi ci sarà la prima, storica connessione di due computer tramite una rete che al tempo si chiamava Arpanet. Insomma, era la televisione il mezzo di comunicazione di massa con cui il mondo aveva a che fare. Nel 1961 in Italia, Umberto Eco aveva pubblicato un saggio che ebbe un notevole successo, Fenomenologia di Mike Bongiorno. E l’anno seguente McLuhan, 41enne, pubblica The Gutenberg Galaxy, in cui afferma che la storia dell’umanità può essere distinta in quattro fasi: l’era acustica, quella letteraria, l’era della stampa e quella dell’elettronica. Quest’ultima creerà un villaggio globale, espressione poi citata un numero infinito di volte per descrivere le relazioni create dai social network.

Il villaggio globale, sostiene McLuhan, sarà uno spazio in cui la tecnologia distribuirà la conoscenza a ciascuno e a tutte le cose. Un passaggio che per molti equivale alla profezia dell’avvento di Internet (parlando di un sociologo, più che profezia di un avvento, parlerei di previsione di una rivoluzione). In un altro passaggio si parla di “un nuovo mezzo di comunicazione che ingloberà la televisione come contenuto” e di “computer che saranno strumento di ricerca e comunicazione” (questo passaggio è effettivamente strabiliante, perché i personal computer erano lontanissimi nel tempo).

Il 21 luglio 2017 Google ha celebrato il 106esimo anniversario della nascita di McLuhan con un doodle in cui veniva mostrata la sua teoria delle 4 ere dell’umanità, motivato così: “Molto tempo prima che noi iniziassimo a guardare ai nostri schermi in cerca della risposte, Marshall McLuhan ha visto l’avvento di Internet e ha previsto l’impatto che avrebbe avuto… Al centro del suo pensiero c’era l’idea che la società sia plasmata dalla tecnologia e dal modo in cui le informazioni sono condivise”.

