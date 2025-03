Nasce la prima piattaforma per l’adozione di cani e gatti: come funziona

Nasce la prima piattaforma italiana per l’adozione di cani e gatti, una splendida iniziativa del Corriere della Sera che offre un database nazionale, verificato e aggiornato in tempo reale, dedicato a questi animali in cerca di casa. Sul sito web del quotidiano, gli utenti possono esplorare una vasta gamma di cani e gatti ospitati nei rifugi e canili di tutta Italia. Questo database raccoglie animali abbandonati, trovatelli e quelli sequestrati, offrendo la possibilità di dare loro una nuova vita attraverso l’adozione.

In collaborazione con associazioni e rifugi municipali delle grandi città, il Corriere ha lanciato una pagina dedicata alle adozioni, accessibile dal sito web. Gli utenti possono filtrare le schede per regione, tipo di animale, età e sesso, inclusa la possibilità di una “adozione del cuore”, particolarmente significativa. La piattaforma mira a sensibilizzare le persone sull’importanza di adottare animali sfortunati, promuovendo adozioni consapevoli e responsabili, soggette a verifiche pre e post affido da parte dei responsabili delle strutture.

Purtroppo, le storie di animali come la cagnolina Ofelia, morta dopo aver trascorso sette anni in canile a causa di complessità burocratiche che hanno bloccato la sua adozione, evidenziano le sfide che questi animali devono affrontare. La piattaforma non solo facilita l’incontro tra animali e nuovi proprietari, ma unisce anche la comunità nella missione di dare una seconda opportunità a creature vulnerabili.